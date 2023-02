A Calerno si ricorda il tragico eccidio di Ponte Cantone

A Calerno si commemora l’eccidio di Ponte Cantone dove il 12 febbraio 1945 una squadra partigiana della 12ª Brigata Garibaldi attaccò un gruppo di soldati tedeschi. Come rappresaglia la Polizia Tedesca SD prelevò dalla carceri di Parma venti patrioti; trasportati a Ponte Cantone, furono fucilati il 14 febbraio nei campi innevati. Ogni anno S.Ilario ricorda l’evento. Dopo la Santa Messa in ricordo dei Caduti (ore 9.15 alla Chiesa di Santa Margherita di Calerno) l’appuntamento è in piazza Di Vittorio alle 14.30 per la partenza del corteo con la banda di Montechiarugolo diretta dal santilariese Valentino Spaggiari. Il corteo si svilupperà lungo la via Emilia, temporaneamente chiusa (dalle ore 14 alle 17), fino al Monumento che ricorda l’evento.