A Campagnola il precetto pasquale dei carabinieri della Bassa

Il precetto pasquale dei carabinieri a Campagnola

Campagnola (Reggio Emilia), 16 marzo 2023 - I carabinieri della compagnia di Guastalla, con competenze sulla Bassa reggiana e parte della val d'Enza, hanno celebrato il precetto pasquale con una solenne celebrazione religiosa svoltasi nella chiesa di San Giacomo Maggiore della frazione di Cognento, a Campagnola Emilia, presieduta da monsignor Giuseppe Grigolon, cappellano militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna. Con il cappellano hanno concelebrato anche i parroci delle Unità pastorali di Campagnola e Rio Saliceto, don Gino Bolognesi e don Stefano Manfredini. Alla cerimonia religiosa ha partecipato una rappresentanza dei carabinieri in servizio nei reparti della Compagnia di Guastalla, coordinati dal capitano Roberto Iandiorio, oltre a carabinieri in congedo delle sezioni di Correggio, Sant'Ilario e Guastalla, familiari dei militari in servizio e le vedove dei militari deceduti. Il precetto pasquale è un momento di incontro e di fede a cui i carabinieri tengono molto. Nella Bassa si è svolto solitamente nella storica basilica di Pieve, non distante dal comando di via Allende a Guastalla. Ma non mancano occasioni per rendere "itinerante" questo appuntamento.