A Campagnola iniziala festa del Pd

Al via da oggi e fino al 19 settembre, la festa del Pd a Campagnola, al parco della Resistenza di via Magnani, tra incontri politici, spettacoli, ballo liscio, concerti, teatro dialettale, senza dimenticare gli stand della gastronomia. Si comincia con un dibattito con ospiti Marwa Mahmoud (consigliere comunale a Reggio) e Laura Arduini (segretaria provinciale Giovani Democratici). Attesi pure l’onorevole Chiara Braga, capogruppo alla Camera, l’onorevole Lia Quartapelle e il senatore Graziano Delrio. La sera del 19 incontro con Stefano Bonaccini, seguito dalla proiezione di "Quando", l’ultimo film di Walter Veltroni. Per gli spettacoli da segnalare due serate di ballo liscio, il live dei "Lurido e i Bisunti", dei Postalmarket, una commedia dell’Artemisia Teater, le note del corpo filarmonico Primavera… E poi gli stand gastronomici, ogni sera dalle 19,30, con ristorante, pizzeria, bar. "Sarà una festa importante: dopo la straordinaria partecipazione ai vari eventi estivi – annuncia il segretario del Pd locale, Cerico Valla – vogliamo continuare a proporre un’occasione di incontro, di confronto, di politica. Un evento che non sarebbe possibile senza l’aiuto dei tanti volontari che rendono possibili e credibili queste nostre feste".

a.le.