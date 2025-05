A Campagnola la notte del salame

Feste del gusto, nel fine settimana, nella Bassa. Nell’area sportiva di via Pertini tornano "I Primi di Rolo", con stand gastronomici aperti stasera, domani e domenica (pranzo e cena), con protagonisti i primi piatti come tortelli verdi e di zucca, gnocchi filanti di patate, cappelletti in brodo o al ragù, maccheroni con ragù, risotto alla rolese, bigoli con le sarde, gramigna con salsiccia, passatelli in brodo… Il tutto accompagnato da spettacoli: stasera musica swing-rock, domani concerto degli 88 Decibel, domenica aperto il mercatino degli artisti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 380-7667988. Mentre nella vicina Campagnola torna "Le notti del salame" promosso al parco della Resistenza dall’associazione Cicciolo d’Oro, da oggi a domenica. Non mancano gli spettacoli: stasera lo show "Vi racconto Mo pensa te" con Marco Ligabue e Andrea Barbi, domani il ritiro dei salami per il concorso di gusto e il concerto de I Bisunti, domenica sera la musica irriverente de Le Cagne Pelose, con la loro immancabile ironia. Tutte le sere servizio bar, birre e cocktail insieme all’arte di cucinare il maiale dei famosi chef del Cicciolo d’Oro. È gradita la prenotazione (WhatsApp 333-1943063).

Info: www.ilcicciolodoro.com. E domenica a Campagnola il mercato "second hand" dove è possibile trovare capi e articoli ricercati, al pomeriggio Mielerie Aperte, con gli apicoltori che apriranno le porte al pubblico.