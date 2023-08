A Campolungo saranno preparati oltre 70mila tortelli

Torna la "storica" Tortellata di Campolungo, una delle feste più attese dell’estate in montagna. L’appuntamento è il 12 e 13 agosto a Campolungo di Castelnovo Monti, due serate di musica live e Dj set, animazione e naturalmente tanti tortelli. Ne verranno preparati più di 70.000 dalle "rezdore" del paese aiutate da tanti giovani locali: tortelli di erbette, patate, zucca e radicchio. Il ricavato, come sempre, verrà destinato a scopo benefico, quest’anno a due progett: Casa Novella (Ravenna), struttura che accoglie minori in difficoltà e che è stata colpita da due alluvioni in maggio. E un progetto di Tsiry Parma in Madagascar che punta a tutelare la foresta di Vohidahy dal taglio illecito delle piante e dagli incendi, rafforzando le capacità delle comunità locali.