A Casa Cervi con l’inaugurazione di un’opera di Alfonso Borghi

Casa Cervi si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con una giornata speciale tra arte, memoria e impegno civile. L’evento clou è l’inaugurazione di una nuova opera permanente dell’artista di fama internazionale Alfonso Borghi: un mappamondo in bronzo, ispirato a uno dei simboli storici del Museo. Questo oggetto, scelto dai Cervi nel 1939 insieme al celebre trattore, incarna la loro visione aperta al progresso e al futuro. Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi, sottolinea il significato profondo dell’opera: "Il mappamondo a Casa Cervi è simbolo di memoria e impegno per il futuro: di pace, di giustizia, di solidarietà, di bellezza per l’umanità di oggi. Il dono di Alfonso Borghi ci accompagna per costruire un mondo migliore."

La giornata inizia alle 10.30 e 11.30 con visite guidate tematiche gratuite al Museo Cervi. Alle 16, sarà presentato il volume ‘Scarpe rotte eppur bisogna andar’ a cura di Paola Elena Boccalatte e Mirco Carrattieri (Biblion Edizioni, 2024), che racconta la Resistenza attraverso 30 oggetti. Interverranno Albertina Soliani e Giuseppe Ferrandi, seguiti da un dialogo con Paola Varesi (responsabile del museo Cervi), Mirco Zanoni (coautore) del Cervi e il curatore Mirco Carrattieri.

Alle 17.30 si terrà l’inaugurazione dell’opera di Alfonso Borghi. Il mappamondo in bronzo sarà collocato all’ingresso del Museo, sopra il trattore, creando un potente dialogo tra i due simboli di apertura al mondo e innovazione. L’opera di Borghi, fedele alla forma e ai colori originali, ma con la plasticità distintiva del bronzo, arricchisce il percorso espositivo del Museo. Dopo i saluti di Albertina Soliani, l’artista dialoga con Paola Varesi, mentre Eleonora Taglia dell’Istituto Cervi tiene un intervento su: "Educare attorno al mappamondo".

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ICOM Italia, rientra nella rassegna nazionale ’Il lungo Ottantesimo’, che valorizza i luoghi della memoria nell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Il Museo di Casa Cervi è aperto a offerta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (visite con prenotazione obbligatoria alla mail info@istitutocervi.it). A fine giornata è previsto un aperitivo conclusivo aperto a tutti.

Mariagiuseppina Bo