A Casale arbitreranno Attard, Borgioni e Patti. Problema fisico per Vitali, presenza in forse

Continuano gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista della sfida di domenica sera, quando alle 18,30 i biancorossi affronteranno Tortona in trasferta, al ‘PalaEnergica’ di Casale Monferrato. La Legabasket ha quindi reso noti i nomi della terna arbitrale per la gara, che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Dazn: si tratta Attard, Borgioni e Patti. Da verificare le condizioni di Michele Vitali, alle prese con un affaticamento muscolare che ne ha limitato l’impiego anche nell’ultima partita interna contro Cremona. Perfettamente arruolabile invece Langston Galloway che questa sera porterà la propria testimonianza di ex giocatore Nba alla ‘Kobe Night’ a cui parteciperà anche Adam Filippi, coach specializzato nella meccanica di tiro che ha lavorato anche con i Los Angeles Lakers del compianto asso gialloviola. Il prezzo del biglietto è di 25 euro e il ricavato andrà in beneficenza per acquistare un’ambulanza da donare alla Croce Verde.