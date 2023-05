A Casalgrande danzano gli studenti dei corsi di Diaz e Atzewi

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande lo spettacolo "Connections" di Alex Atzewi, nell’ambito di uno scambio artistico con l’Escuela CaraBdanza di Madrid diretta da Gonzalo Diaz. Atzewi ha creato le coreografie per il corso di formazione di Madrid, mentre Diaz ha coreografato all’Apad di Modena, dove ha sede il corso di Atzewi. Stasera gli studenti spagnoli presentano "Curiosity" di Atzewi, i cui studenti mettono in scena due coreografie: una di Atzewi, dal titolo "Rewind", e una di Gonzalo Diaz e Jessica Russo, la sua assistente, dal titolo "La cara occulta de la luna". Con la partecipazione dell’etoile internazionale Amical Moret Gonzales. Inoltre, per completare il programma, la compagnia CaraBdanza di Madrid propone "Coccon".