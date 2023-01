A Casalgrande si celebra il genio musicale di Franco Battiato

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande è in programma il concerto del "Battiato Celebration Ensemble", uno spettacolo per ricordare il genio di Battiato tra melodie esotiche, estreme ed elettro-pop, che hanno incantato gli italiani per decenni.

Franco Battiato è nato il 23 marzo 1945 ed è scomparso il 18 maggio 2021. Nello stesso anno della scomparsa del grande artista è nato il Battiato Celebration Ensemble, in cui suona anche Alessandro Simoncini, per oltre vent’anni a fianco di Battiato come primo violino del Nuovo Quartetto Italiano, in registrazioni in studio e in molti concerti.