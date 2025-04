A Casalgrande si ride con lo spettacolo: "I dialoghi della vagina"

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "I dialoghi della vagina", una produzione Teatro al Femminile scritto e diretto da Virginia Risso, artista poliedrica nel panorama teatrale italiano, sul palco protagonista con Gaia Contraffatto, con le scene curate da Elena Romanovskaya e i costumi di Estelle Vintage.

"I dialoghi della vagina" è una commedia in cui l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione. A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya. La collaborazione con Elena dimostra tre dei principi saldi di Teatro al Femminile: inclusione, condivisione e creazione. Per prevendite biglietti: teatroalfemminile@gmail.com.