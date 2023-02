"Dopo le dichiarazioni trionfalistiche del sindaco di Scandiano Nasciuti abbiamo assistito a tutta una serie di interventi sulla stampa volti a chiarire quanto affermiamo da sempre, ovvero che questa riapertura è una soluzione incompleta e insufficiente con un orizzonte temporale incerto". A sostenerlo è la lista ‘Noi per Casalgrande’ intervenendo sul recente annuncio della riapertura, dal 20 marzo e in orario diurno, del pronto soccorso di Scandiano chiuso il primo marzo 2020 all’inizio della pandemia.

Il gruppo di maggioranza di Casalgrande auspica l’operatività h24 del presidio di emergenza scandianese: "Purtroppo come ben sappiamo ciò che è incompiuto spesso rischia di diventare definitivo se si allenta l’attenzione. Per arrivare alla piena funzionalità del pronto soccorso occorre l’aiuto di tutti: più ampio è il movimento di opinione e maggiore è la possibilità che la politica non possa continuare a ignorare questa istanza".

‘Noi per Casalgrande’ non risparmia critiche al Partito Democratico per le sue scelte: "Dobbiamo tristemente constatare la totale assenza – dicono i rappresentanti della lista – del Pd di Casalgrande che si è sfilato silenziosamente da questa richiesta, probabilmente in ossequio a indicazioni superiori, le stesse che hanno difeso le scelte che hanno determinato la situazione attuale. Continuiamo a raccogliere firme, a intervenire in ogni modo e su ogni tavolo possibile perché questa richiesta che esprime la volontà di migliaia di cittadini non cada nell’oblio".

La lista che guida il Comune di Casalgrande è intenzionata a proseguire la raccolta firme per ‘salvare’ il pronto soccorso del Magati e per l’automedica h24, iniziativa lanciata a Casalgrande proprio da ‘Noi per Casalgrande’, dal Movimento Cinque Stelle e Centrodestra per Casalgrande. A metà gennaio oltre 5mila persone avevano firmato. ‘Noi per Casalgrande’ nei giorni scorsi aveva ricordato che ad oggi sono "svariate migliaia le persone che hanno sottoscritto la petizione per il ripristino della piena attività h24 del pronto soccorso e automedica: una voce forte che si è levata dal territorio e certamente è stata una spinta fondamentale per questo primo risultato al di là delle intestazioni mediatiche".

Matteo Barca