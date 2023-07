A Casalgrande tributo a Édith Piaf

La rassegna Mundus sbarca stasera alle 21,30 a Casalgrande, a Villa Spalletti, con "Paris-Piaf", un concerto tributo a Édith Piaf, il "passerotto" che con la sua voce ha incantato le folle francesi tra gli anni Trenta e Sessanta. Lo spettacolo è stato concepito in Italia, dove dove Laurianne Langevin e Cyrille Doublet (protagonisti del concerto, rispettivamente a voce e pianoforte) vivono da oltre dieci anni. Un progetto artistico che mette al centro Parigi, con le sue innumerevoli sfaccettature, evidenziando come protagonisti le vie della capitale, la sua atmosfera, i suoi mondi, i suoi popoli: un omaggio intimo e delicato, musicalmente intenso, proprio come la vita della nota chanteuse francese.

A Castelnovo Sotto, al parco della Rocca, stasera alle 21 spazio alla street art con lo spettacolo di "sabbia in luce" di Maro Masi.