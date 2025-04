A Casalgrande un big del cinema. Lo Cascio è l’autore in prestito

Il teatro di Casalgrande ospita stasera alle 21 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: cultura@comune.casalgrande.re.it) la rassegna "Autori in prestito" con ospite l’attore siciliano Luigi Lo Cascio, con i suoi consigli di lettura, visione e ascolto.

Luigi Lo Cascio, nato a Palermo nel 1967, è attore, regista e scrittore. Diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, esordisce al cinema con "I cento passi", vincendo il David di Donatello. Tra i suoi film più celebri "La meglio gioventù", "Buongiorno notte", "Il capitale umano" e "Il Traditore", per cui ottiene il David e il Nastro d’Argento.

Debutta alla regia con "La città ideale" e pubblica due libri: "Ogni ricordo un fiore" e "Storielle per granchi e scorpioni". Ha partecipato anche a produzioni di successo come "The Bad Guy" su Amazon Prime. Autori in prestito è un progetto di Arci Reggio Emilia curato da Paolo Nori, realizzato con il contributo della Regione. Ogni incontro è un invito a scoprire nuove prospettive e a lasciarsi ispirare dai percorsi di chi ha fatto della cultura la propria vita.