A Casina ci si diverte coi burattini e le disavventure di Pippogrifo. A Collagna la magia degli anni ‘70 e ‘80

Reggio Emilia, 21 agosto 2025 – Ecco cosa fare oggi oggi e stasera in Appennino.
- A Casina, nell’anfiteatro del Parco Pineta, alle 21,30, all’interno della rassegna «Intrecci - Baracca e burattini» a cura di «Effetto Notte», va in scena lo spettacolo «Le (dis)avventure di Pippogrifo» con i burattini di Esther Grigoli (info: 349 4433017).
- Sempre a Casina, alla Bocciofila, inizia oggi, dalle 20,30, e prosegue fino a sabato, il «Palio di bocce dei comuni matildici», gara promozionale con giocatori e arbitri nei costumi delle loro contrade (info: 0522 248425).
- A Marola (Carpineti), alla sede della Proloco, alle 18,30, messa; all’osteria «Al Portico», alle 21, serata musicale.
- A Cervarezza Terme (Ventasso), all’osservatorio astronomico di Costa Volpara, dalle 21, osservazione stelle (costo 5 euro, prenotazioni: 331 1055401).
- A Collagna (Ventasso), in piazza Martiri della Resistenza, dalle 18, mercatini serali con musica anni ’70 e ’80 e «Magia» a cura del «Mago Blu». Ed ecco le mostre in corso.
- A Casina, presso la sala civica, «Scuola in mostra. Un ponte sul territorio» (fino al 30 agosto); in biblioteca, «Il filo magico. La magia del fare», ricami e uncinetti a cura del gruppo di ricamo di Casina, coordinato da Dusca Bonini (fino al 29 agosto).
- Al Castello di Sarzano, presso la chiesa di San Bartolomeo, mostra «La meravigliosa avventura del viversi» di Maria Pellini (fino al 31 agosto, al fine settimana, 17,30-20).
- A Carpineti, al Castello, alla Pieve e in biblioteca, mostra diffusa «Carpineti che fu», con cartoline e fotografie d’epoca (fino al 31 agosto).
- A Marola (Carpineti), alla sede della Proloco, mostra fotografica «Il bosco incantato» di Anselmo Croci (fino al 25 agosto, info: 334 9962784).
- Alla Pietra di Bismantova, centro «Laudato Sì», mostra «Narrazioni al femminile» di Germana Bartoli (fino al 31 agosto).