A Casina è tempo di jazz con i "Blue Moka" A Ligonchio c’è il Gran Galà dell’Operetta

Festa dell’agricoltura, concerti, mercatini, ecco alcune cose da non perdere oggi in Appennino. A Corneto, 39ª "Festa dell’agricoltura": alle 8,30, iscrizione per raduno auto e moto d’epoca e per sfilata mezzi agricoli; alle 9,30, al Centro studi "I Cecati", mostra di artisti e partenza mezzi agricoli per giro panoramico; alle 10 messa e partenza auto e moto; alle 12,45, pranzo; alle 14, alla Cava dell’Oca, "Fast Pulling"; alle 17,30, ballate popolari e spettacolo "Terra di danze"; alle 19, apertura ristorante e paninoteca; alle 20,30, musica dal vivo con il gruppo "Royals"; alle 23,30, spettacolo pirotecnico; alle 24, "Corneto Afterparty" con dj Fede; inoltre stand di prodotti artigianali, gelati artigianali, scatole a sorpresa e gonfiabili per bimbi. A Casina, all’anfiteatro del Parco Pineta, alle 21,30, per il "Casina Music Festival", concerto jazz dei "Blue Moka" (ingresso 10 euro, ridotto a 6 per minori di 14 anni e soci, info: 349 4433017). A Cortogno, alle 18, presentazione del libro "Cortogno" di Pietro Torricelli e Davide Costoli. A Castelnovo Monti, in piazza Peretti, dalle 8,30, mercatino dell’antiquariato con hobbisti; al Foyer del teatro Bismantova, mostra "Il Parco tra monti e mare", manufatti ricamati a punto croce (fino al 15 agosto, apertura 9,30-12,30 e 16-19). A Campolungo, nel piazzale della chiesa, "Tortellata di Ferragosto". A Villa Minozzo, mercato straordinario; al teatro "I Mantellini". A Gazzano la "Festa al Mulino". A Collagna, per le vie del paese, "Fiera d’agosto". A Ligonchio, al campo da tennis, alle 21, "Gran Galà dell’Operetta"; alla sede del Parco, mostra di pittura "Ligonchio in cornice" (fino al 19 agosto). A Trinità, al centro sportivo, "Festa della polenta", cena a base di polenta e casagai e serata danzante.

g.s.