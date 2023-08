A Casina il dottor Ruini parla di neuroscienze A Villa Minozzo c’è il concerto della corale

Ecco cosa fare oggi in Appennino. A Casina, alla Casa Cantoniera, alle 21, per "I Martedì alla Cantoniera", a cura di Giovanna Caroli, incontro "Neuroscienze: il cervello e l’ambiente virtuale", con il dottor Marco Ruini; al capannone della Croce rossa, alle 20,30, cena di beneficenza "Tana del Capitano", in collaborazione con "Le ali di Camilla" e la Croce rossa italiana (info: 334 3208158). A Marola, al metato di Frazèra, alle 16, una favola per il ciclo "Marola a passo di bimbo"; inoltre, in piazza Giovanni da Marola, dalle 21, "Discomarola", musica con dj Dollik, vocalist La Lira. A Vetto, all’arena estiva, alle 21, "Cinema in piazza" (info: 0522 815221). A Montalto, fino al 12 agosto, Sagra di San Lorenzo.

A Villa Minozzo, al salone parrocchiale, spaghettata in compagnia e in piazza della Ghiacciaia, alle 21, concerto della Corale Il Gigante.

g.s.