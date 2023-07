A Castelnovo c’è Mangiafuoco

A Castelnovo, dalle 19,30, "L’estate di Castelnovo C’Entro", con negozi aperti, musica, mercatini e cibi di strada: in via Roma, truck food; all’isolato Maestà, dj set; in piazza Gramsci, gonfiabili, pompieropoli, musica con "I Monelli" e polenta; in piazza Peretti, animazione bimbi e danza aerea; in piazza Martiri, musica; inoltre spettacolo itinerante "Mangiafuoco e le farfalle luminose". A Felina "Tegge Futur Festival": alle 17, apertura mostra fotografica di Thomas Francia; alle 17,30 dibattito: "Le imprese dell’Appennino: innovazione e futuro"; alle 19,30, apertura ristorante; alle 20, musica con Haki, Francesco Bolzoni, Tracks Five Growing Flow, Watching the Abyss e Got Guns. A Gatta, al Mulino, alle 21, concerto delle Canne da Zucchero (info: 349 1206710). A Marola alle 20,45, "Suoni nel bosco", passeggiata serale animata (10 euro). A Minozzo alle 21, con partenza dalla Rocca e arrivo alla Pieve, "Atlante Poetico Appenninico", di e con Pierluigi Tedeschi, con Luciano Bosi e Giulio Vetrone . Teatro a Toano: "Se fossi te non sarei me". A Ciano, alle 20, al Museo del Novecento, "Una serata fantastica al museo".