A Castelnovo Monti è già ‘febbre’ per il Giro d’Italia. Coniato un logo ad hoc per l’arrivo di tappa

Logo per Castelnovo Monti Città di Tappa al Giro d’Italia, un evento storico per il paese e per l’Appennino dove già era transitata la carovana rosa in altre edizioni, ma ma in un traguardo. L’11ª tappa del Giro arriva il 21 maggio a Castelnovo Monti, proprio nel centro del capoluogo appenninico, evento storico per il paese, dove già fervono i preparativi per la dovuta accoglienza. Un evento che ora ha anche un proprio simbolo, in veste di "Castelnovo Monti Città di Tappa": come indicato da Rcs, società organizzatrice del Giro, accanto al logo della corsa ne è stato apposto un altro appositamente creato e approvato.

Il logo ha come sfondo la Pietra di Bismantova con un ciclista che pedala, sarà utilizzato per tutte le iniziative promozionali e gli eventi legati al Giro a Castelnovo, che saranno puntualmente annunciati dai prossimi giorni. "Ci fa molto piacere presentare alla comunità e a tutto l’Appennino il nostro logo di Città di Tappa che non poteva che avere la Pietra protagonista – afferma il sindaco Emanuele Ferrari – dopo la scelta di illuminarla di rosa a 100 giorni dal via della corsa, un’immagine che è piaciuta molto a livello nazionale e oltre sui canali del Giro. La Pietra è un monumento naturale straordinario, e questo logo è anche un simbolo della nostra identità, cittadini di montagna pronti a metterci sempre in sella e affrontare anche le strade in salita, con spirito di sacrificio e senza essere spaventati dalle sfide. Le sfide non ci spaventano, se le affrontarle insieme possiamo vincerle". L’assessore allo sport Carlo Boni gli fa eco: "Stiamo lavorando per rendere l’arrivo del Giro una grande festa di tutta la comunità dell’Appennino, attivando molteplici collaborazioni con associazioni, gruppi sportivi, aziende, scuole e tutti i portatori di interesse che sono entusiasti per questo evento che resterà nella storia del nostro paese".

Settimo Baisi