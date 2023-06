A Castelnovo Sotto e Casalgrande tutti in strada tra musica, cibo e danza

Stasera dalle 20 in centro storico a Castelnovo Sotto si svolge Castelfood Festival, evento tra cibo, shopping, musica, la danza della Lg Evolution, il party della Bombon3ra. Serata di animazione con gastronomia e spettacoli anche a Casalgrande e a Cadelbosco Sotto (con la Notte Arcobaleno), mentre a Rio Saliceto si conclude Riomania con eventi musicali dal vivo. Alla festa della birra di Reggiolo, al parco dei Salici, c’è "Senorita, un format itinerante dedicato al reggaeton con dj a proporre pure hip hop, latin house e altro ancora.

A San Polo d’Enza prosegue il ricco programma di eventi del Rievocandum, festa che riporta indietro nel tempo. Ad Albinea c’è la sagra del Lambrusco e della Spergola tra piazza Cavicchioni e il parco Lavezza. All’Espansione sud a Correggio la festa di Casa Spartaco: stasera varie band, domani sera Evil Devil e Little Taver & His Crazy Alligators. In centro a Gualtieri la festa del Pozzo. Alle 21 al castello di Montecchio il concerto del Coro giovanile dell’Emilia-Romagna.