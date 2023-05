A Castelnovo Sotto l’american folk si fonde con le sonorità dialettali

Oggi alle 18 nella chiesa della Madonna, in centro a Castelnovo Sotto, si svolge lo spettacolo "AmericArsan", tra american folk e sonorità dialettali, con Leonardo e Riccardo Sgavetti. In programma rielaborazioni, riletture, nuovi arrangiamenti e traduzioni in un set acustico che alternano versioni in dialetto di brani di grandi artisti statunitensi e brani inediti che parlano del territorio locale. Lo spettacolo viene arricchito dall’artista Davide "Manzo" Pini che dipinge dal vivo, ispirandosi alla musica che viene proposta nel corso dello spettacolo. L’ingresso è libero. I brani di questo progetto musicale di Leonardo e Riccardo Sgavetti sono scelti tra il repertorio folk internazionale, ma tradotti in dialetto reggiano.

E così da Bob Dylan il brano "Don’t think twice it’s all right" diventa "Pinsèreg mia do volti, dmej acsè". E poi Johnny Cash ("Folsom prison blues" che diventa "Al treno e la galéra", Bruce Springsteen ("The ghost of Tom Joad""Al Spérit ed Tom Joad") e Tom Waits ("I don’t wanna grow up""An voj mia dvinter grand"). I testi delle canzoni sono stati tradotti in reggiano mettendo in risalto la musicalità che accomuna le due lingue in questa inedita fusione e le somiglianze tra parole appartenenti a mondi lontani, che si ritrovano sorprendentemente vicini. Voci e musiche sono dei fratelli Sgavetti: Leonardo alle tastiere e Riccardo alla voce e ai vari strumenti a corda.

Antonio Lecci