A Catanzaro c’è una tradizione da sovvertire

Catanzaro campo ostico per la Reggiana, che nei 16 precedenti disputati in Calabria non ha mai vinto, ottenendo 7 pareggi e ben 9 sconfitte. Le sfide, eccezion fatta per quella dell’andata, sono lontane nel tempo: l’ultimo kappao è datato 1974/75, con un 1-0 firmato a 1’ dalla fine da Maldera, mentre al Mirabello Francesconi rimonta l’iniziale vantaggio ospite di Petrini per l’1-1 finale.

Duplice pari la stagione seguente, con Meucci che riacciuffa al minuto 82 il Catanzaro, passato in vantaggio in Emilia con Vignando, mentre alla seconda di ritorno i ruoli si invertono, con la Reggiana avanti con Carnevali e riagguantata da Papa.

Nel 1975/76, dopo la sfida esterna terminata ad occhiali, i calabresi si prendono i 2 punti in trasferta, espugnando Reggio per 2-1 grazie al gol di Improta al 90’ che spalanca le porte per la A: ai padroni di casa non basta il provvisorio pari di Frutti, che aveva risposto a Palanca.

Nel 1989/90, infine, ancora un pari esterno ed una sconfitta casalinga: è il già citato Palanca, 14 anni dopo, a firmare l’1-1 dopo il vantaggio in apertura di Silenzi, mentre al Mirabello Cotroneo firma il colpo del fanalino di coda e fa tramontare le speranze di Serie A della Reggiana.

Lo scorso 26 dicembre, infine, l’ultima vittoria della Reggiana: l’1-0 del giorno di Santo Stefano è firmato Girma.