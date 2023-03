A Cavola il più grande stabilimento in Appennino per la stagionatura del Parmigiano Reggiano

Il più grande stabilimento per la stagionatura del Parmigiano Reggiano di montagna nell’Appennino reggiano è made in Cavola. È infatti la latteria del comune Toanese con brand (e matricola) 993 ad avere realizzato un grande magazzino di stagionatura per la storica Dop tra le montagne reggiane, per quasi 60.000 forme, quindi in grado di ospitare, anche, il prodotto di altre latterie. All’inaugurazione, sabato 11 marzo, è previsto l’intervento del Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

"Nel nuovo magazzino potrà giungere a una maturazione tutta la produzione del nostro caseificio di via Argentina a Cavola di Toano – commenta il presidente Fulvio Fioroni -. Infatti, negli anni abbiamo fatto una scelta distintiva, scegliendo di vendere direttamente tutto il nostro prodotto, senza intermediari. Se nel 2016 vendevamo l’8% del Parmigiano Reggiano con brand 993 (Prodotto di Montagna) tre anni dopo abbiamo raggiunto il 100%".

Una scelta imprenditoriale, per i 19 soci dello storico caseificio nato nel 1927, premiata anche dal balzo di fatturato: da 6,1 milioni di euro del 2016 ai 16,2 milioni di euro del 2022: 66 le forme che il casaro Michele Francia, con i suoi collaboratori, produce ogni giorno; 33 le persone impiegate nella latteria con diversi ruoli.