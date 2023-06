A cena con i dj dello Zoo di 105 Ci sono ancora posti a Rondinara

Ancora pochi posti disponibili per la cena benefica che si svolgerà stasera a Rondinara di Scandiano, all’agriturismo Al Colle, per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni alluvionate della Romagna. Gli organizzatori si dicono soddisfatti di come sono andate le prevendite finora e, con il meteo finora favorevole, è stato deciso di ampliare gli spazi, e di conseguenza anche il numero di posti a disposizione per la serata con ospiti i dj dello Zoo di 105, guidati da Paolo Noise, scandianese di adozione. In programma anche uno show con un’asta di cimeli di una delle trasmissioni più seguite della radio italiana. L’appuntamento è alle 19,30 di stasera, con l’intero ricavato che andrà devoluto in beneficenza. I biglietti sono disponibili anche sul circuito Vivaticket al costo di 50 euro, ovviamente comprensivo di cena. Attesi all’evento anche Fabio Alisei, Jonny Mele, Wender, Pippo Palmieri, Valerio Airò.