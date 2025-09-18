A cena per salvare l’olmo. Appuntamento al Bisamar

Una cena per salvare l’olmo del Bisamar. La comunità di Scandiano si è mobilitata per sostenere un progetto di cura e salvaguardia per un albero secolare che è diventato il simbolo di un intero quartiere, un luogo di incontro per generazioni di scandianesi. Domani sera, al circolo Bisamar di via Beucci, è in programma la cena di autofinanziamento per il salvataggio dell’olmo del Bisamar. L’iniziativa inizierà alle 19 con il laboratorio per bambini e famiglie ‘Custodi verdi: un viaggio tra cortecce e voci degli alberi’ organizzato dal Ceas-centro di educazione ambientale e alla sostenibilità. Un momento pensato per i più piccoli, per scoprire la bellezza e la ricchezza delle cortecce degli alberi del territorio. Dalle 20.30 prenderà poi il via la cena all’aperto negli spazi del circolo, un luogo che d’estate ospita pure le tradizionali tombole del lunedì: per una sera diventerà il cuore pulsante della solidarietà verso uno dei patrimoni naturali più preziosi di Scandiano. Sarà presente anche un esperto che illustrerà nel dettaglio l’operazione di messa in sicurezza dell’olmo e il valore storico, ambientale e comunitario di questa pianta unica. Il menu della cena propone antipasto, primo, secondo, acqua, vino, caffè e ammazzacaffè per una quota di partecipazione di 30 euro a persona. Tutto il ricavato sarà interamente destinato al progetto triennale di messa in sicurezza dell’olmo. Si tratta di un intervento scelto dall’amministrazione in accordo con i volontari del circolo per preservare un patrimonio naturale che, da decenni, accompagna la vita sociale della città. "L’olmo del Bisamar – dice il sindaco Nasciuti – è parte integrante della nostra storia collettiva. Partecipare a questa cena significa contribuire in modo concreto alla sua salvaguardia e, al tempo stesso, rafforzare il senso di comunità che lega i cittadini a questo luogo".

Matteo Barca