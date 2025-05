Tornano gli incontri informativi di "Questioni di educazione", organizzati dal Centro per le Famiglie Bassa Reggiana. Domani alle 18 alla scuola d’infanzia Zenit di via Firenze a Boretto si parla di "A che gioco giochiamo? Riscopriamo il tempo libero: esplorare, conoscere, costruire saperi insieme". L’incontro, rivolto a genitori, nonni e chiunque sia interessato a saperne di più sulla fascia di età 0-6 anni, viene condotto da Federica Pavia del Coordinamento Pedagogico Bassa Reggiana e dal Stefania Pizzetti del Centro per le Famiglie Bassa Reggiana. Gli incontri sono a ingresso libero.