A Chiwarà Project il premio ’Impresa sostenibile’

La Chiwarà Project, azienda di Reggio che si occupa di progettazione per lo sviluppo sostenibile attraverso l’uso di materiali di origine naturale e tecniche bioclimatiche per l’efficienza energetica, ha ricevuto il premio “Impresa Sostenibile” durante il “Forum Sostenibilità”, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede.

Chiwarà Project ha vinto nella categoria “sostenibilità sociale”, che comprende l’insieme di tutte le azioni ed innovazioni finalizzate al raggiungimento dell’equità nella società, per i progetti di architettura sostenibile e cooperazione internazionale, principalmente in Africa occidentale con focus su Senegal e Mali, che combinano materiali locali, tecniche tradizionali, tecnologie moderne, riduzione dell’impatto ambientale e stimolo alle economie locali, coinvolgendo le comunità nella costruzione e trasmettendo competenze replicabili.

Il premio “Impresa Sostenibile” è stato creato dal Sole 24 Ore, con il Patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria e con Zest come Ambassador, per raccogliere, raccontare e valorizzare le storie delle imprese che per rispondere alle sfide di questo momento storico hanno intrapreso progetti di crescita e sviluppo in grado di garantire un corretto impiego delle risorse economiche, ambientali e umane.