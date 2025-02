A Cornali la 10 km cross di Castelfranco. Sara Pederzoli non ha rivali nel martello

Sono stati numerosi i risultati degli atleti reggiani in varie gare disputate all’aperto o indoor. Ai campionati regionali invernali di lanci disputati a Forlì, Valentina Casadei vince il titolo promesse nel giavellotto con m 37,63, Alberto Grassi è primo nel martello junior con 48,76, Sara Pederzoli è prima nel martello assolute con m 36,71. Samuele Paganelli è terzo nel lancio del disco allievi con m 34,56.

A Castelfranco Emilia, diversi podi reggiani nella seconda giornata dei campionati regionali di cross: Nicolò Cornali dell’Atletica Reggio vince tra i senior su km 10, con terzo posto di Mattia Marazzoli. Tra gli allievi, km 5, primo Matias Costi su Mirko Masetti, entrambi della Corradini; tra i cadetti, km 3, vince Cristian Menozzi della Self Montanari e Gruzza; tra i ragazzi, km 1,5, seconda Allegra Iori e terzo Matteo Bolondi; tra le junior, terza Diana Del Rio. Tra le senior, con gara accorciata a km 6 per fondo impraticabile, c’è la conferma che la classe non è acqua: è terza, infatti, la 52enne Ivana Iozzia della Corradini Rubiera, mentre al quinto posto troviamo Enrica Bottoni.

Nell’indoor di Padova, ottimo settimo posto di Sara Cantergiani, sui 400 chiusi in 55’’63, record provinciale indoor e per lei secondo di sempre; su ben 140 atleti, Riccardo Tocu è 15° sui 200 in 23’’19.

A Parma, la reggiana del Cus Parma Siria Bigi è terza nel salto con l’asta a m 3,42, così come Martina Della Noce sui 50 chiusi in 6’’69, dopo il 6’’67 della batteria. Michael Kyereme è quinto sui m 50 in 5’’98.

Nel prossimo week-end, grande appuntamento a Padova per le prove multiple: c’è solo un reggiano, Francesco Stradi dell’Atletica Reggio, che può far molto bene nella gara di eptathlon riservata agli juniores che conta ben 20 iscritti.

c.l.