A Correggio arriva Gilgamesh

Stasera alle 20,30 al teatro di Correggio va in scena "Gilgamesh, l’epopea di colui che tutto vide" con Luigi Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno. Circa due secoli fa, negli scavi della biblioteca di Assurbanipal, a Ninive, gli archeologi portarono alla luce una serie di tavolette. Quando fu decifrata la scrittura cuneiforme, esse rivelarono il titolo di un poema: "Di colui che vide le profondità e le fondamenta della terra". Così si presentò Gilgamesh all’occidente.

Gilgamesh è la storia di un re che, dopo aver sperimentato sulla propria pelle il dolore per la morte del suo migliore amico, lascia il trono e gli agi di corte per andare alla ricerca della vita eterna e della verità sull’esistenza umana. La versione classica di quest’epopea, quella che ci è pervenuta nel miglior stato di conservazione, fu elaborata a Babilonia tra l’ottavo e il settimo secolo a.C. da un sacerdote di nome Sileqiunninni, che probabilmente ricucì il lavoro fatto da scribi e aedi per due o più millenni. Le tavolette contengono una sintesi dei versi che narratori cantarono per secoli dal Golfo Persico al Caucaso.