A Correggio c’è ’Buonanot Sunador’

Una festa musicale, con una ventina di band in concerto oggi e domani in centro a Correggio per il festival Bounanot Sunador, organizzato da Cafè Teatro, Minibar, Al Tabar, Café Politeama, Pro loco e Comune. Spettacoli in corso Mazzini dalle 17 fino a notte fonda.

Oggi sono attesi sul palco gli artisti Tony Montana, Black Out & Graphic Equalization, Gorbalove, D.A.V.O & Andrew Sunshine, The Weekend Warriors, Green Bengala, Rolling Bones, Minerva, Mad Box. Tra un set e l’altro l’animazione dj Ceiling’s Bastards.

Domani tocca a Krazy Band, Johnny Casini, Okky Sporky, The Cynotype, B.A.M.B.I., Patty and The Blind Tuners, Pasticcini, Poisonivies and The Steady, Fame e Don Cico. Tra un set e l’altro il dj Black Wax, Sound & Vision.

Food and drink in entrambe le giornate. Una festa di musica che anima il centro storico di Correggio.