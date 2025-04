A Correggio e Gualtieri gli studenti rievocano episodi della Resistenza

Numerosi gli eventi proposti per il 25 Aprile nella Bassa.

A Correggio alle iniziative istituzionali si aggiungono anche spettacoli e incontri al parco della Memoria, in scena ieri pomeriggio per proseguire domani, con esibizioni varie che inizialmente erano state previste per oggi e poi rinviate di 24 ore per i funerali di Papa Francesco. Le celebrazioni sono state precedute dalla deposizione dei garofani ai cippi dedicati ai Caduti, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole "Don Andreoli" di Correggio e "Lelio Orsi" di Novellara, che hanno rievocato episodi della Resistenza locale. A Guastalla in mattinata la pedalata ai cippi, la cerimonia istituzionale, fino al pranzo alla sagra di San Giorgio, oltre a uno spettacolo pomeridiano di burattini messo in scena a cura di Sara Goldoni nel cortile interno di palazzo ducale.

A Gualtieri gli studenti hanno rievocato alcuni racconti dell’aprile 1945 e si è rinnovato il Pranzo Resistente alla sala del Popolo, a Santa Vittoria. A Brescello l’inaugurazione della lapide in memoria di Odo Artoni in via Giglioli e l’apertura della mostra "Brescello e la Bassa tra memoria e pellicola", in tema con la tradizione dei celebri film.

A Campagnola il pranzo alla Sala 2000, in municipio, ha aperto la mostra fotografica "Casa mia, casa nostra".

A Castelnovo Sotto cerimonia con letture dell’associazione Le Rane, il pranzo ai Laghetti Camporanieri, la musica con Open Trio e gnocco fritto.

A Novellara in rocca è allestita la mostra "25 aprile: una scuola che non dimentica", oltre al pranzo con la "Pastasciutta della memoria" e un dj set musicale.

A Rio Saliceto festa in centro storico con il concerto del coro e scuola di musica Soleluna, un concerto tributo a Vasco e serata con musica da ballare.

A Bagnolo le celebrazioni hanno compreso anche un raduno di trattori d’epoca e il pranzo della Liberazione.

a.le.