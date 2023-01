A Correggio pomeriggio con i burattini

Uno spettacolo per bambini e famiglie è in programma oggi alle 17,30 al centro sociale XXV Aprile a Correggio. E’ una rappresentazione unica con il Teatro Toscano dei Burattini, una compagnia che da anni gira l’Italia per portare in scena divertimento e allegria. E’ in programma la rappresentazione di "George and friends", con protagonista un personaggio amico di tutti i bambini, impegnato nelle sue numerose avventure, sempre con la voglia di divertirsi. Per ulteriori informazioni: Whatsapp 347-2107738.