A Correggio si mangia come a roma

Prosegue anche oggi, in piazza Garibaldi a Correggio, il Carbonara Festival, dedicato ai gusti e ai piatti tipici della ricca e deliziosa cucina romana con pasta alla carbonara, cacio e pepe, amatriciana, coda alla vaccinara e altro ancora. Per prenotare per asporto senza fare fila: tel. 329-4364668.

• A Rolo in mattinata il passaggio de "La Lambrustorica", evento cicloturistico non competitivo promosso dalla associazione "Pedale Selvaggio", con biciclette d’epoca e non solo. Previste tappe alla Cantina sociale e al museo della Tarsia.

• In centro a Campagnola oggi c’è la prima edizione di "Campagnola Piante & Fiori", una mostra mercato su natura, arte e creatività.