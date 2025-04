A Correggio talk e spettacoli. Pranzo Resistente a Santa Vittoria

· A Correggio stasera alle 18 a palazzo dei Principi la presentazione della riedizione del volume di Rolando Cavandoli su Vittorio Saltini, alle 21,15 a palazzo Contarelli lo spettacolo "La difficoltà della memoria" della Compagnia Chili 5 di Sale. Domani pomeriggio oltre agli eventi istituzionali, festa al parco della Memoria con Madame Pistache, Sebastian Burrasca, Circo Zoè, dalle 16 musica e talk con Massimo Zamboni, Ginevra Di Marco, Alberto Bianco, Alessandro Bruscella, Johnny Marsiglia, Francesco Oggiano, Emma Nolde, dj Kaizen. Domenica pomeriggio (e non sabato come inizialmente previsto) ospiti Ezio Bonicelli e Barbara Parenti, Stato Brado, Andrea Chimenti, Fabrizio Tavernelli, Afa, Massimo Zamboni, Dish is Nein, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), dj Kinga.

· A Gualtieri, dopo gli eventi istituzionali, alle 12,45 il Pranzo Resistente alla sala del Popolo, a Santa Vittoria.

· A Brescello alle 10,30 inaugura la lapide in memoria di Odo Artoni in via Giglioli, alle 12 apre la mostra "Brescello e la Bassa tra memoria e pellicola".

· A Campagnola alle 12,45 pranzo alla Sala 2000, in municipio inaugura la mostra fotografica "Casa mia, casa nostra".

· A Castelnovo Sotto cerimonia con letture dell’associazione Le Rane, alle 12,30 pranzo ai Laghetti Camporanieri, nel pomeriggio musica con Open Trio e gnocco fritto.

· A Novellara in rocca la mostra "25 aprile: una scuola che non dimentica", alle 12,30 la Pastasciutta della memoria con dj set musicale.

· A Rio Saliceto alle 17,30 il concerto del coro e scuola di musica Soleluna, alle 19 un tributo a Vasco, alle 21 dj set.

· A Bagnolo in programma un raduno di trattori d’epoca e il pranzo della Liberazione.

· A Guastalla alle 8,45 biciclettata, alle 13 pranzo alla sagra di San Giorgio, alle 17 a palazzo ducale lo spettacolo di burattini "Siom nueter" di Sara Goldoni.