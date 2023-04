A Correggio un Game Night in lingua straniera

Cultura, attualità, giochi in compagnia. Ma conversando in lingue straniere. Proseguono le serate del Language Nights Correggio, al Caffè Principe, nel centro storico correggese, organizzate da Eleonora Carminati. Stasera alle 21 prevista una Game Night, con giochi da tavolo in lingua straniera. E al precedente incontro si è parlato pure di ambiente, con ospite Bokar Diop, di Legambiente, che ha presentato le attività svolte sul territorio. ll suo intervento in lingua inglese è stato interessante e coinvolgente. Forte la partecipazione del pubblico.