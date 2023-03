A Correggio va in scena ’Addio fantasmi’ Guastalla offre ’Così è (se vi pare)’

Un doppio appuntamento con la prosa, stasera nei teatri di Correggio e Guastalla, con attori noti al pubblico italiano. All’Asioli alle 20,30 va in scena "Addio fantasmi" di Chiara Lagani e Luigi De Angelis, con Anna Bonaiuto e Valentina Cervi, attrici conosciute per importanti impegni in fiction tv e nel cinema. Con le voci di Mirto Baliani, Concuelo Battiston, Silvio Lagani, Marco Molduzzi, Margherita Mordini, Rodolfo Sacchettini. E’ la storia di una donna, Ida Laquidara, alle prese col vuoto di un’assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita, e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre.

Alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla è invece in programma "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello, per la regia di Geppy Gleijeses, con Milena Vukotic (la celebre Pina, moglie del ragionier Fantozzi), Pino Micol, Gianluca Ferrato, Maria Rosaria Carli, Massimo Lello, Stefania Barca, Marco Prosperini, Antonio Sarasso, Roberta Rosignoli, Vicky Catalano, Walter Cerrotta, Giulia Palletti. E’ una tra le migliori commedie di Pirandello: è il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: è figlia della signora Frola? Oppure quella donna è tutt’altra persona?

Antonio Lecci