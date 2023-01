A Corte Ortalli la 20ª edizione de "La Nimaleda"

Sulla via Emilia nei pressi di Ponte Enza c’è la Corte Ortalli, una corte di elevata bellezza architettonica che esprime una armonia d’altri tempi e rimanda alla vita rurale ai primi del ‘900. Proprio qui oggi e domani si svolge la 20ª edizione de "La Nimaleda", evento che punta al recupero delle tradizioni contadine sulla macellazione del maiale che esalta la cucina tipica della tradizione reggiana. Sotto al portico avviene l’attività dei Cicciolai e dei Màsein (norcini) che preparano la carne per i salumi; in cucina le rèsdore cucinano per tutti (per prenotazioni 340 7535004). Nell’aia si svolgono il mercato contadino ed il laboratorio dei bambini. Oggi alle 18 inaugura una mostra di modellini macchine agricole del ‘900 e verrà presentato il libro "Lè ‘na bèla bestia". Cantori e musicisti rievocheranno il teatro di stalla, con musica, storie e detti contadini. Infine si terrà la Camminata del maiale, corsa non competitiva.

f.c.