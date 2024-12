"A Coviolo non c’è sicurezza pedonale"

"La frazione di Coviolo lamenta problemi legati al traffico e sicurezza pedonale", spiega Giorgio Tagliavini. In tal senso, l’uomo ribasice che:"I Coviolesi da oltre 10 anni attendono, come promesso, la ciclopedonale lungo tutto via G. d’Arezzo, strada molto frequentata da ciclisti e pedoni". Altro tasto dolente: la viabilità del polo scolastico Zanelli: "Ogni giorno il traffico lì è bloccato". "Inoltre – aggiunge – il tratto finale di via F.lli Rosselli, che passa davanti a Villa Levi, ha una sede stradale molto stretta che non consente il passaggio a 2 veicoli contemporaneamente, nonostante ciò continua ad essere notevolmente trafficata sia da automobili che mezzi pesanti".