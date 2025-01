A Credem per il decimo anno la certificazione ’Top Employer’

Credem ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la certificazione ’Top Employer’ per la qualità delle condizioni occupazionali in ambito aziendale. Il riconoscimento è stato assegnato da Top Employer Institute, organizzazione internazionale specializzata proprio nella valutazione della qualità del posto di lavoro. Sono 151 le aziende che hanno ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2025. Tra di loro, ben 48 hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Europe 2025, riconosciuta alle aziende che raggiungono la certificazione in almeno cinque Paesi europei, mentre quindici sono state certificate Top Employers Global 2025. E da quest’anno debutta la certificazione Top Employers Enterprise pensata per le aziende multinazionali presenti in almeno dieci Paesi, con un numero globale di dipendenti superiore a 2.500.

In tutti i Paesi in cui è presente e attivo il programma di certificazione Top Employers, la metodologia adottata per analizzare, esaminare e valutare le aziende è una sola, uguale per tutti. Una metodologia che si basa sull’analisi di sei macro aree che coprono venti tematiche e circa 350 buone pratiche.

"Per il Gruppo Credem – commenta Andrea Bassi, direttore del personale dell’istituto di credito – il benessere delle nostre persone è un obiettivo chiaro e al centro di ogni nostra scelta. Aver quindi ottenuto questo riconoscimento per il decimo anno consecutivo, assegnato alle aziende che raggiungono i più alti standard nell’ambito delle condizioni di lavoro offerte ai propri dipendenti, è motivo di orgoglio e testimonianza del lavoro che da tempo portiamo avanti per costruire un ambiente di lavoro sano e stimolante che consenta di esprimere alle nostre persone tutto il loro valore".