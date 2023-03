A Dominique White l’Art Prize for Women

Dominique White, che vive lavora tra Marsiglia e l’Essex, ha vinto la 9ª edizione del Max Mara Art Prize for Women, con un nuovo gruppo di opere Deadweight. White mette a nudo lo sfruttamento del deadweight tonnage, dalla tratta degli schiavi agli avvenimenti odierni del Mediterraneo. Il premio, è stato assegnato nella Witechapel Galery di Londra.

Il Max Mara Art Prize, unico premio per le arti visive di questo genere nel Regno Unito, viene assegnato ogni due anni dal 2005. Il premio è aperto ad artiste emergenti con base nel Regno Unito, che non hanno ancora esposto in un’antologica. Partner del premio sono Max Mara, Whitechapel Gallery e Collezione Maramotti, che collaborano in ogni fase del percorso. Domique White continua la sua ricerca e l’approfondimento nei sei mesi in Italia con tutor specifici, studio e ricerca, escursioni, mettendo a nudo lo sfruttamento del “deadweight tonnage”. L’artista visiterà siti significativi nell’Italia meridionale, musei, archivi, collezioni nautiche, raccogliendo materiali nei cantieri e cimiteri navali, collaborando con metallurgici per conoscere i processi produttivi, le competenze e le tecniche necessarie per la sua opera. White immergerà nel Tirreno, elementi dell’opera finale: fulcro della mostra personale del 2024.

"Il premio mi permette di sviluppare abilità apparentemente irraggiungibili e aree di ricerca ambiziose, supporta l’emersione di un nuovo gruppo di opere".