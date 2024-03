A Fabbrico si parte con Woody Allen

Al via da stasera la rassegna di film d’essai, al cinema Castello di Fabbrico. Tutti i giovedì vengono proposte produzioni cinematografiche di alta qualità con ingresso a 5 euro. Possibile un abbonamento a 10 film a 35 euro. Si comincia con "Un colpo di fortuna" diretto da Woody Allen, per una storia ambientata a Parigi e dintorni, che racconta di Fanny e Jean, coppia all’apparenza perfetta, che vive in un bellissimo appartamento in uno dei migliori quartieri della città. Sembra innamorati come il primo giorno. Quando Fanny incontra Alain, un suo ex compagno del liceo, lei rimane completamente affascinata da lui...