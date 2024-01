A Faenza si torni a suonare. Tre Comuni siglano il patto

E’ stato siglato formalmente il patto di amicizia tra i Comuni di Gualtieri, Boretto e Brescello, con il Comune di Faenza. Nei giorni scorsi una delegazione reggiana, con i sindaci Renzo Bergamini, Matteo Benassi, Carlo Fiumicino, il parroco don Giancarlo Minotta e altri cittadini, si è recata a Faenza, accolta dal sindaco Massimo Isola, per la firma del "patto". I reggiani hanno consegnato un contribuito di trentamila euro, raccolti attraverso varie iniziative, per aiutare la sistemazione della scuola di musica Fanti di Faenza, gravemente danneggiata dall’alluvione del maggio dello scorso anno. I piani superiori dell’edificio scolastico sono stati ripristinati, ma al piano terra restano i segni della calamità naturale, con spartiti e strumenti ancora sporchi di fango.

Il "patto" prevede scambi culturali e musicali, condivisione delle eccellenze dei rispettivi territori e lo scambio di visite, in particolare di giovani, per portarli a conoscere i territori e le diverse tradizioni e culture. L’incontro a Faenza è proseguito nella sede della scuola di musica Sarti dove la delegazione reggiana ha assistito a un momento musicale organizzato per l’occasione.

Antonio Lecci