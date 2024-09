A Febbio nascerà una seggiovia quadriposto

Febbio, incoraggiato anche dall’ottima presenza turistica degli ultimi tempi, guarda al futuro: domani la società di gestione degli impianti, Planeta srl con direttore ing. Marco Cecchelani, presenterà il progetto esecutivo pensato per la dismissione e successiva sostituzione della seggiovia LM 18 "Carcamogena-Cusna 2000", elaborato ai fini della partecipazione al bando "Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024, imprese di impianti di risalita a fune". Bando del Ministero del Turismo per promuovere l’attrattività turistica nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, attraverso interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale. L’impianto esistente risale al 1980: esaurita la sua vita tecnica nel 2020, è stata prorogata attività della seggiovia fino all’aprile del 2022, poi è stata definitivamente chiusa. Requisito necessario per poter partecipare al bando e ottenere i finanziamenti è la presentazione di un progetto, che Planeta srl ha redatto a sue spese. L’intervento prevede la dismissione dell’attuale seggiovia biposto e la conseguente realizzazione di un nuovo impianto quadriposto, molto più efficiente e performante, grazie anche all’ottimizzazione della rete e della distribuzione elettrica. Poichè la vecchia seggiovia non può più essere utilizzata, deve essere necessariamente rimossa e sostituita e Planeta srl ha deciso di sfruttare questa opportunità, offerta dal bando del Ministero del Turismo, presentare una richiesta di contributo per avviare la sostituzione della seggiovia LM18.

"Il progetto esecutivo rappresenta il primo step: il 15 ottobre, termine ultimo per la presentazione della domanda di richiesta di contributo – afferma il dirrettore Cecchelani –, Planeta srl consegnerà i documenti e gli elaborati necessari, poi bisognerà attendere la pubblicazione della graduatoria. Se Planeta risulterà tra i beneficiari di contributo, sarà possibile avviare l’operazione: il contributo verrà erogato, nella misura del 30%, ad inizio lavori, il 50% al momento del collaudo e la rimanente nella fase di rendicontazione. Noi stiamo mettendo in gioco tutte le nostre energie, grazie al costante aiuto e supporto dell’amministrazione comunale di Villa Minozzo, degli uffici tecnici, in particolare del sindaco Sassi Elio Ivo, per raggiungere lo storico e ambito obiettivo della sostituzione e riattivazione della seggiovia quadriposto che apre a nuove prospettive il panorama del Cusna".

Settimo Baisi