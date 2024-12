"A fine anno chiude l’ambulatorio"

"Il 31 dicembre è prevista la chiusura dell’ambulatorio medico adiacente la farmacia nel centro commerciale di Codemondo, causando disagio per anziani e famiglie non automunite, che dovranno spostarsi verso Reggio per le ricette", denunciano Orlandini Claudio, presidente centro sociale Quaresimo e Davoli Rossana, eletta nella Consulta per Codemondo. Un altro problema sono le le chiusure di via del Quaresimo e di via Antica:"Hanno intensificato il traffico su via Teggi e via Pigoni, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza casa-lavoro-casa e disagi per le famiglie, per cui viene chiesto di riaprire le due vie per migliorare gli spostamenti"