A fine match mister Viali mastica amaro: "Un punto è troppo poco per il gioco creato"

"Questo punto è troppo poco per quello che abbiamo creato": mentalità vincente per William Viali. Il mister è consapevole della grande prestazione dei suoi, ma non si accontenta.

"Ormai sappiamo che questa squadra la prestazione la fa, ma non deve bastarci più. Ora bisogna migliorare nel fare i punti, perché abbiamo fatto più di loro ma non abbiamo vinto. Siamo ripartiti spesso e bene, ma sbagliando nel momento della finalizzazione".

Di fronte un avversario tra i più in forma in Serie B. "Sapevamo delle difficoltà, e la gara è forse stata meno difficile del previsto ma solo grazie alla grande prova dei ragazzi. Abbiamo creato tanto, ho visto coraggio: siamo mancati solo nel chiuderla. Sono sia soddisfatto che rammaricato". Sulle scelte. "Vido ha una grande media gol per minuti giocati, era giusto premiarlo e si è confermato segnando. Vergara ha avuto un piccolo problema muscolare, ma sarebbe stato comunque in ballottaggio con Marras, che ha giocato titolare, perché mai come ora è importante che giochi chi sia nella migliore condizione".

La Reggiana ha lavorato molto bene per far toccare meno palloni possibili a Iemmello e Petriccione. "Il loro gioco passa molto da quei due, e l’avevamo preparata così, cercando di schermarli il più possibile. Loro se prendono ritmo diventano molto pericolosi". Venerdì si va a Cosenza.

"Ora restiamo in ritiro in Calabria, e evitare di fare avanti e indietro ci faciliterà nel recupero. Domani (oggi, ndr) vedremo come staranno i ragazzi, ma quattro giorni sono sufficienti per capire le varie situazioni. Conosco molto bene l’ambiente di Cosenza, che tra l’altro ha pareggiato a Modena: loro non mollano davvero mai, hanno questa cultura, e come sempre sarà una gara molto difficile".

Ai microfoni anche Luca Vido, capocannoniere granata con 6 gol. "Lavoro per farmi trovare pronto, e la squadra è stata brava a mettermi nelle condizioni di segnare ancora. Peccato per il pari…". Un buon punto, ma i granata potevano chiuderla prima. "Esatto, dobbiamo migliorare in quello. Abbiamo giocato forte in uno stadio difficile: se avessimo chiuso il primo tempo due o tre a zero…sarebbe stato tanta roba. Poi è normale che loro spingessero, e tenere per 90 minuti diventa dura".

Il salto di qualità riguarda un aspetto particolare. "Il cinismo: dobbiamo fare tre occasioni e tre gol. La squadra ha la capacità per farlo e ci lavoriamo ogni giorno". Un punto, comunque, buono. "Certo, la prestazione ottima rimane, ma se vogliamo fare lo step in più bisogna migliorare".