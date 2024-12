A fine partita offre polenta e ragù. Andrea idolo del basket minore

In ogni squadra ’Minors’ che si rispetti, va spesso in scena il classico terzo tempo con pizza e birra dopo l’allenamento o la partita. Ma nella stagione fredda, volete mettere una bella polenta con il ragù di carne?

Se ci state pensando, sappiate che non siete i primi: questa idea ce l’ha già avuta Andrea Marchi del Basket Matildico, formazione del comune di Quattro Castella militante in Divisione Regionale 3, che si è conquistato un post ma soprattutto una valanga di like sulla pagina social ’L’umiltà di chiamarsi Minors’, molto in voga fra i baskettari soprattutto nella serie, appunto, cosiddette minori.

"Nella nostra squadra - dice Andrea - abbiamo un calendario dove ognuno, inclusi allenatore e dirigenti, entro la fine della stagione portano da mangiare per tutti, dato che finiamo sempre sul tardi. L’idea della polenta con la carne mi è venuta perché volevo cambiare un po’ rispetto al solito gnocco, pizza o erbazzone e, visto il periodo invernale e l’economicità della polenta, pensavo di risparmiare qualcosa rispetto all’anno scorso: peccato che abbia sbagliato le proporzioni!"

Ovviamente si sono sprecati i commenti goliardici al post. C’è chi ha osservato: "Per batterlo uno deve portare o una frittura di pesce o una zuppa di pesce. Difficile da battere".

In ogni caso, fossimo nella dirigenza del Basket Matildico staremmo attenti alla prossima finestra di mercato: in tanti, da molte parti d’Italia, hanno espresso il desiderio di avere Andrea come nuovo compagno di squadra!

