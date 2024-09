A funghi nel giorno vietato. Tornano a casa con la multa

Sorpresi e sanzionati lunedì scorso dai Carabinieri forestali di Castelnovo Monti e Busana, 6 trasgressori – di diverse fasce d’età, provenienti dall’intero territorio provinciale – che erano andati a funghi nel giorno di riposo del bosco. Sequestrati circa 10 chili di porcini. Le pattuglie hanno effettuato controlli lungo strade e sentieri all’interno dei boschi di Villa Minozzo e Ventasso, allo scopo di verificare il rispetto del divieto di esercizio della raccolta dei funghi nelle giornate vietate dal regolamento.

Il raccolto di ogni trasgressore è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri Forestali i quali hanno poi provveduto alla consegna dei funghi freschi all’Unione Montana Comuni dell’Appennino Reggiano; dopo l’analisi micologica, i funghi saranno messi in vendita all’asta rientrando così nel circuito della legalità. Oltre a vedersi sottrarre la preziosa raccolta, i fungaioli irrispettosi del cosiddetto periodo di riposo del sottobosco, sono stati sanzionati con importi pari ad oltre 100 euro ciascuno, come previsto dalla normativa regionale vigente.

Giova ricordare che la raccolta dei funghi è consentita (ai possessori di tesserino, se non residenti in montagna) nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica nel corso delle ore diurne, con inizio un’ora prima della levata del sole e termine un’ora dal tramonto. L’attività può essere esercitata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati, sempre che apposite tabelle non ne segnalino il divieto.

Settimo Baisi