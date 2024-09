A fuoco cassonetti e mezzi Auser, denunciato

Un uomo di 47 anni è stato denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio: il 28 agosto aveva provocato un rogo che aveva danneggiato due mezzi dell’Auser. Nella serata del 28 agosto, il 47enne avrebbe appiccato il fuoco ad un cassonetto dei rifiuti nel parcheggio retrostante il supermercato Coop del centro commerciale Futura a Scandiano. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le fiamme, oltre a provocare i danni ingenti ai due mezzi di cui uno andato distrutto, avevano anche raggiunto quattro cassonetti dell’umido. I militari dell’Arma di Scandiano hanno iniziato le indagini attraverso pure l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza posti nei locali commerciali adiacenti l’area interessata dall’incendio. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno scoperto che verso le 22 è arrivato un uomo in sella ad una bicicletta che ha effettuato una sosta dietro i cassonetti della carta per poi allontanarsi in direzione di via Statale. Successivamente, dopo pochi minuti, è stato notato l’inizio di un piccolo focolaio che si è poi propagato per tutta l’area. A seguito dell’analisi di vari sistemi di sorveglianza, è stato identificato il 47enne, già noto alle forze dell’ordine. È stato quindi denunciato alla Procura reggiana. Le fiamme avevano causato gravi danni all’Auser scandianese: "Il 28 agosto – dice Silvana Iaccheri, presidente dell’Auser – due nostri mezzi sono stati coinvolti nell’incendio. Una Panda è stata distrutta, mentre un Qubo è stato danneggiato. Entrambi erano utilizzati per svolgere i nostri servizi e attività a favore dei cittadini per compiere i vari trasporti. Quest’estate siamo stati nuovamente colpiti perché già lo scorso inverno un altro rogo simile aveva purtroppo distrutto sempre un nostro mezzo. In queste settimane c’è stata una risposta molto importante per sostenerci ed è stata promossa una raccolta fondi. Ieri abbiamo saputo che è stato denunciato l’autore del rogo di agosto che aveva agito nell’area che utilizziamo come parcheggio".

In questi giorni anche i ‘Commercianti di Scandiano’ hanno lanciato un appello per aiutare l’Auser scandianese con l’obiettivo di consentire all’associazione l’acquisto di una nuova auto. È possibile inviare un bonifico ad Auser Territoriale Reggio Emilia ODV: Banca Monte dei Paschi di Siena, IT13E0103012803000004173713 con causale: acquisto automobile per accompagnamento socio-sanitario.

Matteo Barca