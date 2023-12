A fuoco garage di un’abitazione

Il surriscaldamento di una canna fumaria collegata alla stufa di una taverna interrata sarebbe all’origine di un incendio che ha interessato in parte il garage di una abitazione. È accaduto ieri pomeriggio in via Spagna, a Pieve di Guastalla, poco prima delle 16. Alla vista del fumo sono stati chiamati i vigili del fuoco, arrivati dal vicino distaccamento. In breve tempo la situazione è stata messa in sicurezza, evitando conseguenze peggiori. Il tempestivo allarme pare aver limitato i danni. Non si registrano conseguenze alle strutture portanti, con l’edificio che sembra destinato a restare totalmente agibile. Sono stati danneggiati arredi e oggetti che erano all’interno del garage. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. Non sembra interessata neppure l’adiacente area adibita ad abitazione.