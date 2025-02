A fuoco gli imballaggi. Salvato il magazzino

Una lampada lasciata accesa a contatto con materiale di imballaggio, con il suo surriscaldamento, ha rischiato di provocare danni evidenti, l’altra sera in pieno centro a Villarotta di Luzzara, dove solo il tempestivo intervento del proprietario e di alcuni passanti ha evitato il peggio, grazie a secchiate d’acqua gettate sulla zona interessata dalle fiamme. E’ accaduto verso le 19 nel magazzino di un negozio di ferramenta e altri prodotti. Il surriscaldamento ha provocato un principio di incendio. Alla vista del fumo, è stato il titolare del negozio a intervenire con acqua, aiutato da un paio di persone del paese che sono accorse alla vista del fumo denso che usciva dal portone. Sono arrivati subito anche i vigili del fuoco di Guastalla, che hanno riportato la situazione in sicurezza, evitando ogni tipo di problema. Si registra qualche danno al materiale interessato dal fuoco, ma tutto sommato la situazione è apparsa in sicurezza. Un minimo ritardo, infatti, avrebbe potuto provocare danni ingenti, vista la presenza di parecchia attrezzatura all’interno del magazzino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Guastalla per accertamenti.

Antonio Lecci