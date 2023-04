A fuoco il tetto di una casa

A fuoco una canna fumaria nel centro di Cervarezza Terme. L’incendio si è sviluppato in un’abitazione nel tardo pomeriggio di lunedì. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio. L’allarme è scattato oltre le ore 18,30 quando gli stessi abitanti si sono accorti dell’incendio della canna fumaria e hanno allertato i vigili de fuoco, giunti rapidamente da Castelnovo Monti, oltre alla squadra dei vigili volontari di Collagna. Arrivati sul posto, oltre a contenere le fiamme che avevano raggiunto il tetto ventilato (foto), in breve tempo i vigili sono riusciti a spegnere l’incendio e a limitare i danni alla casa, ritenuta agibile per cui le persone che vi abitano sono rimaste nelle loro abitazioni. Nessun danno alle persone, le cause dell’incendio sono riconducibili al malfunzionamento o surriscaldamento della canna fumaria.

s.b.